Intel решила избавиться от доли в Arm Holdings

Этот шаг отражает усилия Intel по стабилизации своего финансового положения в условиях жесткой конкуренции в полупроводниковой отрасли, пишут СМИ. Пэт Гелсингер назвал эту реструктуризацию «самой значительной со времен перехода на микропроцессоры с памятью четыре десятилетия назад».

Ранее в августе Intel объявила о стратегии сокращения расходов на 10 миллиардов долларов, которая включает в себя увольнение около 15 000 сотрудников, сокращение дивидендов за четвертый финансовый квартал и снижение капитальных затрат. Это произошло после разочаровывающих квартальных результатов и значительного падения цены акций Intel на 26% - самого большого однодневного падения за последние 50 лет.