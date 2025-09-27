Интерес россиян к сериалам в формате TikTok вырос в четыре раза

Лидером по популярности среди россиян стал сервис ShortTV: его аудитория выросла в десять раз. На втором месте — DramaBox (+70%), на третьем — MoboReels с ростом в 13 раз. Международный сервис ReelShort занял четвёртое место (+73%), пятую позицию занимает FlexTV (+167%). Среди них только ReelShort предлагает интерфейс и субтитры на русском языке. MoboReels имеет русский интерфейс, но драмы доступны только на оригинальном языке.

Вертикальные сериальные драмы пришли из Китая и рассчитаны на любителей TikTok-подобного контента. Эпизоды длятся от 1 до 3 минут и объединяются в сезоны из 60–90 серий, совокупная длительность которых сравнима с фильмом.

Основная аудитория — люди 26–45 лет, на них приходится 53% зрителей и 59% времени просмотра. Мужчины интересуются форматом больше женщин: 63% против 37%. Пользователи старше 26 лет чаще выбирают ShortTV, а молодежь 14–25 лет — ShortTV и DramaBox.