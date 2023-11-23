Интернет-магазины теперь будут наперед знать время вашей покупки

Интернет-магазины теперь будут наперед знать время вашей покупкиИ зачем это нужно
В Tinkoff Research научились предсказать точный момент, когда вы нажмете кнопку «купить сейчас». Их алгоритм TAIW (Time-Aware Item-based Weighting) кардинально поменяет интернет-магазины, поскольку учитывает не только ваши прошлые покупки, но и точное время и частоту совершения покупок.
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Пресс-служба сообщает, что новый метод позволит пользователям «сэкономить время, затрачиваемое на составление конкретной корзины, а также напомнит купить товар, про который пользователь мог забыть». При этом бизнесу использование разработанного Тинькофф алгоритма поможет «повысить удовлетворенность клиентов, увеличить конверсию в покупку и простимулировать рост среднего чека».
Исследователи Тинькофф провели эксперименты, в частности, использовали датасет китайской онлайн-площадки Taobao. В результате TAIW стал самым эффективным методом среди аналогов в задаче next basket recommendation (NBR). Согласно результатам экспериментов, алгоритм повышает точность рекомендательной системы до 8%.
Прорыв был продемонстрирован на конференции ACM RecSys. Алгоритм Tinkoff не просто отслеживает историю ваших покупок - это персональный помощник, «путешествующий» во времени и адаптирующийся к вашим уникальным покупательским предпочтениям.