Интернет-магазины теперь будут наперед знать время вашей покупки

Пресс-служба сообщает, что новый метод позволит пользователям «сэкономить время, затрачиваемое на составление конкретной корзины, а также напомнит купить товар, про который пользователь мог забыть». При этом бизнесу использование разработанного Тинькофф алгоритма поможет «повысить удовлетворенность клиентов, увеличить конверсию в покупку и простимулировать рост среднего чека».

Исследователи Тинькофф провели эксперименты, в частности, использовали датасет китайской онлайн-площадки Taobao. В результате TAIW стал самым эффективным методом среди аналогов в задаче next basket recommendation (NBR). Согласно результатам экспериментов, алгоритм повышает точность рекомендательной системы до 8%.

Прорыв был продемонстрирован на конференции ACM RecSys. Алгоритм Tinkoff не просто отслеживает историю ваших покупок - это персональный помощник, «путешествующий» во времени и адаптирующийся к вашим уникальным покупательским предпочтениям.