Интернет может стать еще быстрее: знакомьтесь - буферизация с помощью L4S

Скорость вашего интернета не соответствует ожиданиям? Оказывается, виной тому может быть латентность - досадная задержка, которая заставляет ваши данные «идти пешком». Но не бойтесь. L4S, сокращение от Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput, призвано спасти положение.

Этот стандарт сокращает время ожидания данных в очереди, обеспечивая быструю передачу пакетов данных по сети. Плавное воспроизведение HD-видео на YouTube, видеозвонки без сбоев и загрузку веб-страниц с огромной скоростью.

Хотя L4S еще не стал мейнстримом, такие крупные компании, как Apple, уже двигаются в его направлении, заявляя о бета-версии поддержки уже со времени iOS 16 и macOS Ventura.

Возможно, вам даже не придется ничего менять, чтобы новый стандарт заработал на вашем устройстве.