Интернет-провайдер передал имена 100 людей, обвиненных в пиратстве музыки

В иске, поданном в Техасе, утверждается, что Altice проигнорировала более 70 000 уведомлений о нарушении авторских прав в период с 2020 по 2023 год и не смогла остановить повторных нарушителей. Некоторые пользователи якобы получили сотни предупреждений.

Судья обязал Altice уведомить пострадавших абонентов, у которых есть 30 дней, чтобы оспорить раскрытие информации. Если они этого не сделают, Altice должна предоставить их имена, номера телефонов, адреса и электронную почту, которые будут сохранены в тайне и использованы только для данного дела.