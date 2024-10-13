Интернет-провайдер в США обвинили в пособничестве пиратству

Опубликовано 13 октября 2024, 00:001 мин.
Интернет-провайдер в США обвинили в пособничестве пиратствуЗа неспособность прекратить их деятельность
Решение вынес Апелляционный суд пятого округа США, подтвердив признание компании Grande Communications виновной в пособничестве нарушению авторских прав. Дело, инициированное такими крупными музыкальными лейблами, как Warner Bros. и Sony Music, обвиняло интернет-провайдера в отказе отключать пользователей, неоднократно нарушавших авторские права.
Суд отклонил аргументы Grande о том, что провайдер не должен нести ответственность за незаконную деятельность своих клиентов, заявив, что компания «сознательно предоставляла инструменты для нарушения авторских прав».
Тем не менее, решение о взыскании 47 миллионов долларов было отменено. Суд постановил, что первоначальный расчет ущерба на основе отдельных песен был неправильным. Вместо этого ущерб должен рассчитываться по альбомам, а не по отдельным песням.
Теперь нужен новый судебный процесс для определения суммы компенсации.