Интернет-провайдер в США обвинили в пособничестве пиратству

Суд отклонил аргументы Grande о том, что провайдер не должен нести ответственность за незаконную деятельность своих клиентов, заявив, что компания «сознательно предоставляла инструменты для нарушения авторских прав».

Тем не менее, решение о взыскании 47 миллионов долларов было отменено. Суд постановил, что первоначальный расчет ущерба на основе отдельных песен был неправильным. Вместо этого ущерб должен рассчитываться по альбомам, а не по отдельным песням.

Теперь нужен новый судебный процесс для определения суммы компенсации.