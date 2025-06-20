Интернет-реклама в России достигла почти 860 млрд рублей в 2024 году

По его словам, реклама была размещена на 1,5 млн площадок от 1,3 млрд рекламодателей, а общее количество показов достигло 7,5 трлн. Также было зарегистрировано 27 млрд рекламных креативов, из которых 3,5 млрд уже были показаны пользователям.

В Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР) зарегистрировались более 5,9 тыс. рекламных агентств и свыше 86 тыс. компаний, размещающих рекламу или управляющих рекламными системами. Средний рекламный бюджет составил около 664 тыс. рублей.

Особенно заметен рост интереса со стороны малого и среднего бизнеса: за год количество таких участников увеличилось на 10 тыс., а число рекламодателей из этого сегмента выросло на 20%.