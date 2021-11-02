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Инвалид оценил системы Apple по удобству использования

Насколько Apple думает о людях с ограниченными возможностями?
Колин Хьюз (Colin Hughes), пользователь Apple, страдающий параличом нижних конечностей, поделился своим опытом использования систем iOS 15 и watchOS 8.
Инвалид оценил системы Apple по удобству использования

Он подчеркнул прогресс, которого достигла Apple, а также рассказал о слабых местах в специальных возможностях. Колин использовал iPhone 13 Pro, Apple Watch Series 7 и AirPods 3.

Больше всего ему понравилось, что в часах теперь есть автоматический ответ на звонки. Колину не нужно ничего делать с экраном, чтобы ответить на входящий вызов. Правда, есть у нововведения недостаток: нельзя использовать Siri для включения функции автоответа. Это выглядит даже иронично. Кроме того, обнаружился баг: автоматический ответ на часах остаётся активным, когда устройство заряжается. Завершить звонок голосовой командой тоже нельзя.

Также Колину понравились, что в iOS 15 уведомления из сторонних приложений стали зачитываться.

А вот что Колину не нравится, так это качество распознавания речи в устройствах Apple. Всё ещё нельзя надиктовать длинное сообщение.

Источник: 9to5mac