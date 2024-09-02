Инвесторы Twitter после прихода Илона Маска потеряли миллиарды долларов

Такие крупные инвесторы, как саудовский принц Альвалед бин Талал, вложивший почти 2 миллиарда долларов, и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси, вложивший 1 миллиард долларов, столкнулись со значительным снижением своих вложений. Согласно последним оценкам, доля Дорси сейчас стоит всего 280 миллионов долларов. Аналогичным образом, инвестиции Альваледа в размере 1,89 миллиарда долларов сейчас оцениваются примерно в 529 миллионов долларов.

Финансовый крах очевиден для всех: стоимость некоторых из крупнейших первоначальных инвестиций сейчас примерно на 5 миллиардов долларов меньше, чем когда Маск вступил в должность. Fidelity, один из заметных инвесторов, резко снизил стоимость своего пакета акций X, который теперь оценивается на 72% ниже цены покупки.

Маск и X никак не прокомментировали ситуацию.