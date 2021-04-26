Инженер создал специальную машинку для общения с бабушкой через Telegram

Часть «Yaya» в названии «Yayagram» означает слово «бабуля» на кастильском диалекте. Чтобы отправить сообщение через Yayagram, пользователь должен включить кабель в разъём рядом с именем получателя. Затем нужно удерживать кнопку и надиктовывать сообщение в микрофон. Сообщение потом появляется на смартфоне получателя как обычное голосовое. Когда пользователь Yayagram получает ответ, он распечатывается с помощью встроенного принтера.

Для того, чтобы собрать устройство, инженер использовал одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 и дешёвые компоненты. Принтер, например, здесь аналогичен тем, что используются в кассовых аппаратах. Инженер выбрал в качестве мессенджера Telegram, потому что он более открытый с точки зрения разработки.

Бабушке разработчика 96 лет, и ей проще управляться с таким аппаратом, чем со смартфоном.