Инженера компании Маска уволили за предупреждение о риске ИИ. Он подал в суд

Опубликовано 11 июня 2026, 11:351 мин.
Инженера компании Маска уволили за предупреждение о риске ИИ. Он подал в судКомментариев от компаний нет
Экс-инженер компании xAI, принадлежащей Илону Маску, подал иск. В нём утверждается, что его уволили за то, что он «пытался предупредить руководство о потенциальной опасности искусственного интеллекта для человечества».
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Дивин Ким работал над чат-ботом Grok. Он хотел внедрить дополнительные меры безопасности, но, по его словам, «начальство игнорировало эти требования». В частности, его непосредственный руководитель отказался устанавливать защитные механизмы, которые предлагал Ким.
В иске говорится, что Ким был уволен в сентябре прошлого года — прямо перед тем, как он собирался сделать доклад о безопасности ИИ для высшего руководства. Юрист заявляет, что компания нарушила законы штата Калифорния, незаконно уволив сотрудника и «отомстив ему» за «честное предупреждение».
Ким требует денежной компенсации.
Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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