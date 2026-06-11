Инженера компании Маска уволили за предупреждение о риске ИИ. Он подал в суд

Дивин Ким работал над чат-ботом Grok. Он хотел внедрить дополнительные меры безопасности, но, по его словам, «начальство игнорировало эти требования». В частности, его непосредственный руководитель отказался устанавливать защитные механизмы, которые предлагал Ким.

В иске говорится, что Ким был уволен в сентябре прошлого года — прямо перед тем, как он собирался сделать доклад о безопасности ИИ для высшего руководства. Юрист заявляет, что компания нарушила законы штата Калифорния, незаконно уволив сотрудника и «отомстив ему» за «честное предупреждение».

Ким требует денежной компенсации.