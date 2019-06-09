iOS 13 перестала скрывать слежку за пользователями

Когда какое-либо приложение начинает отслеживать местоположение в фоновом режиме, iOS 13 выводит всплывающее уведомление об этом. Через уведомление можно просмотреть все записи геоданных, которые успело сделать приложение, в виде карты. Так, на скриншотах показан пример, как iOS 13 отображает информацию о трекинге приложений Tesla и Apple Store.

Также в уведомлении приводятся причины, по которым та или иная программа собирает данные о местоположении. Например, Apple Store геоданные нужны для того, чтобы предлагать релевантные продукты и услуги в зависимости от места, где находится пользователь.