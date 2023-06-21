iOS 17 научилась автоматически удалять приходящие по SMS коды

В то время как iOS 17 представляет более яркие функции, такие как стикеры в Сообщениях, функция автоматического удаления проверочных кодов - это практичное дополнение, которое оценят многие пользователи.

Чтобы включить эту функцию, пользователям iOS 17 при первом получении кода проверки SMS будет предложено ответить на вопрос, хотят ли они автоматически удалять такие коды после использования. Кроме того, эту опцию можно настроить вручную, перейдя в Настройки.

Важно отметить, что если пользователям необходимо просмотреть код проверки, который был автоматически удален, они могут получить доступ к нему, перейдя в приложение «Сообщения», нажав «Редактировать» в левом верхнем углу и выбрав «Показать недавно удаленные».

iOS 17 в настоящее время находится в стадии бета-версии.