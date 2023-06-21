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16:00, 21 июня 2023
1 мин.

iOS 17 расшифрует символы приборной панели вашего автомобиля

Но учить их все равно стоит

Понимание предупреждающих символов на приборной панели вашего автомобиля может спасти вас от дорогостоящего ремонта, но расшифровать их не всегда просто. С выходом iOS 17 пользователям iPhone больше не придется об этом заботиться.

Пользователь Reddit, тестирующий бета-версию iOS 17, поделился скриншотами, демонстрирующими расширенные возможности функции Visual Look Up.

iOS 17 расшифрует символы приборной панели вашего автомобиля
yahlover

Эта функция использует искусственный интеллект для распознавания и объяснения различных символов на приборной панели автомобиля, включая элементы управления системой вентиляции и кондиционера. Например, она может определить кнопку аварийного сигнала или настройку прогрева лобового стекла.

Visual Look Up первоначально дебютировал в iOS 15, анализируя фотографии для предоставления дополнительной информации.

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