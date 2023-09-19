iOS 17 урезала функционал приложений российских банков

Сотрудники банка Тинькофф сообщили, что теперь невозможно пополнить сч\т с помощью карт Visa, Mastercard и «Мир» по номеру телефона.

В качестве альтернативы предлагается использование системы быстрых платежей (СБП), однако с ограничением в 100 000 рублей в месяц и возможной комиссией при превышении этой суммы.

Данное нововведение может стать причиной неудобств для многих пользователей, которые привыкли к удобству и скорости мобильных платежей.

Банк Тинькофф рекомендует использовать для пополнения счёта личный кабинет на сайте tinkoff.ru и установить эту функцию на главный экран телефона.

Ситуация поднимает вопросы о том, как далеко могут зайти изменения в операционных системах и как они могут повлиять на повседневную жизнь пользователей. Она также ставит под сомнение надёжность мобильных платформ как средства для осуществления финансовых операций.