iOS 18.2.1 выйдет в ближайшее время

Подробностей о новых функциях и изменениях пока мало. Однако, скорее всего, iOS 18.2.1 направлена на исправление ошибок и повышение безопасности. Ранее в этом месяце Apple выпустила iOS 18.2, в которой появились такие новые функции, как Genmoji, Image Playground и интеграция с ChatGPT.

Обычно перед выпуском Apple проводит внутреннее тестирование обновлений, и первые признаки iOS 18.2.1 появились в аналитических отчетах. Это говорит о том, что тестирование идет полным ходом, сообщает издание.

Тем временем iOS 18.3 также находится в разработке. Она стала доступна разработчикам и публичным бета-тестерам на прошлой неделе и, как ожидается, будет выпущена в январе, уже с более значительными обновлениями.