iOS 18.2.1 выйдет в ближайшее время

Опубликовано 22 декабря 2024, 19:331 мин.
iOS 18.2.1 выйдет в ближайшее времяНо подробностей мало
Apple готовит к выпуску iOS 18.2.1, сообщает MacRumors. Номер сборки пока не подтвержден, но ожидается, что обновление появится в ближайшие недели.
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Подробностей о новых функциях и изменениях пока мало. Однако, скорее всего, iOS 18.2.1 направлена на исправление ошибок и повышение безопасности. Ранее в этом месяце Apple выпустила iOS 18.2, в которой появились такие новые функции, как Genmoji, Image Playground и интеграция с ChatGPT.
Обычно перед выпуском Apple проводит внутреннее тестирование обновлений, и первые признаки iOS 18.2.1 появились в аналитических отчетах. Это говорит о том, что тестирование идет полным ходом, сообщает издание.
Тем временем iOS 18.3 также находится в разработке. Она стала доступна разработчикам и публичным бета-тестерам на прошлой неделе и, как ожидается, будет выпущена в январе, уже с более значительными обновлениями.