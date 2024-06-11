iOS 18 позволит блокировать отдельные приложения через Face ID

Опубликовано 11 июня 2024, 21:00
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iOS 18 позволит блокировать отдельные приложения через Face IDИ не только
В преддверии WWDC появились новые сообщения о том, что в iOS 18 появятся интересные функции. По данным MacRumors, iOS 18 позволит иконкам приложений принимать темный оттенок в темном режиме. И это не всё, как вы могли догадаться из заголовка.
Кроме того, в iOS 18 появится возможность блокировки отдельных приложений с помощью Face ID или Touch ID. Это усовершенствование опирается на существующие функции в таких приложениях, как Safari и Photos, распространяя биометрическую аутентификацию на любые приложения.
Это позволит пользователям безопасно передавать свои разблокированные телефоны, не опасаясь «несанкционированного доступа» к важным приложениям.
Официальный анонс этих функций должен состояться на ключевом мероприятии Apple WWDC, где будут представлены iOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 и новая версия macOS. А также ИИ компании.