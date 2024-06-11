iOS 18 позволит блокировать отдельные приложения через Face ID

Кроме того, в iOS 18 появится возможность блокировки отдельных приложений с помощью Face ID или Touch ID. Это усовершенствование опирается на существующие функции в таких приложениях, как Safari и Photos, распространяя биометрическую аутентификацию на любые приложения.

Это позволит пользователям безопасно передавать свои разблокированные телефоны, не опасаясь «несанкционированного доступа» к важным приложениям.

Официальный анонс этих функций должен состояться на ключевом мероприятии Apple WWDC, где будут представлены iOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 и новая версия macOS. А также ИИ компании.