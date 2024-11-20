iOS 18 сломала ярлыки приложений. Вышла iOS 18.2, но без этих исправлений

Витиччи из MacStories рассказал о проблеме на платформе Bluesky. Он отметил, что баг существует с момента выхода iOS 18. Несмотря на подачу отчета в Apple, ошибка до сих пор не устранена в последней бета-версии iOS 18.2.

Проблема затронула не только Apple Frames, но и другие ярлыки, использующие прозрачность PNG, что подтверждают обсуждения на Reddit. Хотя баги в приложении «Команды» нередко появляются с обновлениями iOS, отсутствие решения спустя несколько месяцев делает этот случай интереснее.