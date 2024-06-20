iOS 18 снизит доход сторонних разработчиков на $400 млн

На WWDC Apple было рассказано, что в iOS 18 появятся встроенные функции, которые ранее были присущи сторонним приложениям. В их число войдут менеджеры паролей, записи звонков, инструменты для написания текстов с помощью искусственного интеллекта и многое другое. Примечательно, что больше всего пострадают приложения, такие как AllTrails, которые в прошлом году заработали 307 миллионов долларов.

Хотя некоторые пользователи могут остаться с этими сторонними решениями, интегрированные предложения Apple могут оказаться достаточными для случайных пользователей, что замедлит рост затронутых приложений. Чтобы выжить, разработчики должны внедрять инновации, выходящие за рамки базового функционала Apple, либо использовать новые возможности iOS, такие как улучшенная интеграция с Siri.