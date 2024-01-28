iOS 18 станет самым большим обновлением ОС в истории

По данным Bloomberg, iOS 18 станет «самым большим обновлением iOS — если не самым большим — за всю историю компании». В докладе приводятся слова главы Apple по разработке программного обеспечения Крейга Федериги, который, как сообщается, сказал сотрудникам, что грядущая ОС под кодовым названием Crystal будет содержать «амбициозные изменения по всему периметру».

Среди ключевых изменений, ожидаемых в iOS 18, — обновленная версия Siri с ИИ и возможностью использования LLM, интеграция ИИ в приложение «Сообщения» для проактивных предложений и автозавершения, новые функции ИИ для Apple Music для создания персонализированных плейлистов, возможности генеративного ИИ, интегрированные в приложения iWork, такие как Keynote и Pages, и функции генеративного ИИ для Xcode для оптимизации разработки приложений.