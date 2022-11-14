iOS-приложение Армии США поймали на использовании российского кода

Сообщается, что Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также использовали этот код в семи своих приложениях. Обе организации уже всё удалили.

Речь идёт в частности о коде, разработанном технологической компанией Pushwoosh. В общей сложности код был встроен почти в 8000 приложений. Подчёркивается, что нет доказательств, что программа Pushwoosh делала что-то плохое. Однако беспокойство вызывает тот факт, что компания решила притвориться американской.

Известно, что штаб-квартира Pushwoosh находится в Новосибирске, однако в социальных сетях компания пишет, будто базируется то в Калифорнии, то в Мэриленде и Вашингтоне.