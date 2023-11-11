iOS станет свободна благодаря установке приложений не из AppStore, что уже нашли в бета-версии ОС

iOS станет свободна благодаря установке приложений не из AppStore, что уже нашли в бета-версии ОСОсталось дождаться релиза
iOS в ближайшем обновлении разрешит стороннюю загрузку приложений в обход App Store. Держитесь за свои айфоны. Технологический гигант готовит «революционное» обновлении iOS 17.2, которое, возможно, сломает монополию App Store. 9to5Mac нашло свидетельство существования пункта «Managed App Distribution», спрятанного в бета-версии iOS 17.2.
Это позволяет предположить, что Apple, возможно, движется в направлении разрешения сторонней установки приложений на iOS-устройствах, позволяя пользователям освободиться от оков App Store (чего недавно затребовали европейские регуляторы).
Но вот неожиданный поворот: отдельные элементы кода намекают на ограничения для конкретного региона, так что в России стороннюю загрузку пока можно не ждать (но нельзя утверждать стопроцентно).
В любом случае осталось дождаться официального релиза обновления, чтобы убедиться в правдивости слухов лично.