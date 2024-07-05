iPadOS 18 улучшил использование эмодзи при вводе текста

В iPadOS 18 эта проблема решена. Теперь при использовании приложений iPhone на iPad с внешней клавиатурой нажатие Control + Command + Space вызовет меню выбора эмодзи, как это происходит в приложениях, оптимизированных для iPad. Это обновление упрощает работу пользователей, особенно в соцсетях, для которых не существует специальных iPadOS-версий.

iPadOS 18 добавит множество функций, которые появятся еще и в iOS 18. Сюда входят новые способы настройки главного экрана, переработанный Пункт управления, а также приложение «Калькулятор».

iPadOS 18 в настоящее время доступна в бета-версии, официальный запуск запланирован на осень.