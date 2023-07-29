iPhone и iPad остались без Twitter. Теперь это X

В результате обновления приложения привычный логотип и название Twitter превратились в букву X. Некоторые элементы, такие как синий цвет Twitter Blue и заставка Twitter Spaces, еще не подверглись ребрендингу.

Несмотря на изменения, функциональность осталась прежней. Для людей, которые достаточно консервативны, приложение для Mac пока остается с прежним названием и логотипом, но надолго ли – вопрос открытый.

А если вы еще не готовы принять X, лучше отключить автоматическое обновление (но безопасность тогда вам никто гарантировать не будет).