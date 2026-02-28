iPhone и iPad получили разрешение на работу с секретными данными НАТО

Теперь вполне обычные устройства с установленными iOS 26 и iPadOS 26 могут подключаться к защищённым сетям альянса без дополнительного специального оборудования или сторонних программ, пишут СМИ.

В Apple подчеркнули, что раньше подобный уровень безопасности был доступен отдельным устройствам, созданных под нужды государственных структур.

Ранее iPhone и iPad получили одобрение на работу с секретными данными правительства Германии после тщательной оценки со стороны Федерального управление по информационной безопасности (BSI). На основе этой проверки устройства были включены в официальный каталог сертифицированных продуктов НАТО.