iPhone с iOS 18.2 научились самостоятельно блюрить обнаженку на экране

Опубликовано 25 октября 2024, 16:151 мин.
iPhone с iOS 18.2 научились самостоятельно блюрить обнаженку на экранеДля защиты детей
Apple представила новую функцию безопасности детей в iOS 18.2, которая направлена на обнаружение и размывание обнаженного контента в сообщениях. Эта функция, первоначально запущенная в Австралии, использует машинное обучение на устройстве для анализа фотографий и видео на различных платформах компании, включая Messages, AirDrop, Contact Posters и FaceTime.
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Если система обнаруживает «потенциально чувствительный контент», она автоматически размывает изображение или видео и выводит предупреждающее сообщение. Дети младше 13 лет должны будут ввести пароль от Screen Time, чтобы продолжить разговор, в то время как детям постарше будет предложено покинуть беседу, заблокировать отправителя или получить доступ к «ресурсам по безопасности в Интернете».
Функция также включает в себя «успокаивающее сообщение» для детей, подчеркивающее, что они «не обязаны просматривать контент или участвовать в нем». Кроме того, есть возможность сообщить о подобном контенте в Apple.