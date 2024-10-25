iPhone с iOS 18.2 научились самостоятельно блюрить обнаженку на экране

Если система обнаруживает «потенциально чувствительный контент», она автоматически размывает изображение или видео и выводит предупреждающее сообщение. Дети младше 13 лет должны будут ввести пароль от Screen Time, чтобы продолжить разговор, в то время как детям постарше будет предложено покинуть беседу, заблокировать отправителя или получить доступ к «ресурсам по безопасности в Интернете».

Функция также включает в себя «успокаивающее сообщение» для детей, подчеркивающее, что они «не обязаны просматривать контент или участвовать в нем». Кроме того, есть возможность сообщить о подобном контенте в Apple.