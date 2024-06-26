iPhone с iOS 18 Beta 2 наконец получили протокол Google RCS

Пользователи X и сотрудники 9to5Mac подтвердили возможность отправлять и получать RCS-сообщения на iPhone с iOS 18 beta 2. Эта функция позволяет пользователям iPhone видеть галочки о прочтении — функция, которая ранее была «эксклюзивной» для отправки сообщений с iPhone на iPhone, при отправке сообщений на Android этого не было видно. К тому же при общении Android с iPhone по SMS были ограничения на отправку файлов.

Несмотря на сохранение так называемых «зеленых пузырьков», беседы будут помечены как «Текстовое сообщение — RCS». Однако в настоящее время поддержка RCS ограничена несколькими операторами связи.

Пользователи в США с последней бета-версией iOS 18 и совместимым оператором могут включить RCS, перейдя в «Настройки» > «Приложения» > «Сообщения».