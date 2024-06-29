iPhone всё же получил протокол Google RCS, но сквозного шифрования почему-то нет

Опубликовано 29 июня 2024, 06:00
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iPhone всё же получил протокол Google RCS, но сквозного шифрования почему-то нетПервые причуды
С выходом iOS 18 Beta 2 Apple представила поддержку Rich Communication Services (RCS) в США, что стало значительным шагом вперед в развитии возможностей обмена сообщениями между iOS и Android. Однако уже замечены первые "причуды", пишут СМИ.
После обновления до iOS 18 Beta 2 пользователи iPhone на совместимых операторах, таких как AT&T, T-Mobile или Verizon, получили доступ к RCS.
После включения этой настройки пользователи Google Messages наконец видят галочки о доставке и прочтении сообщения, у обоих ОС нормально работают индикаторы набора текста и появился улучшенный обмен файлами.
Однако есть и заметные несоответствия, например, отсутствие сквозного шифрования (E2EE). Кроме того, некоторые настройки, например возможность ограничить сообщения только SMS/MMS, недоступны при переписке с iPhone.
Ожидается, что эти несоответствия будут устранены до полного запуска iOS 18 этой осенью.