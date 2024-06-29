iPhone всё же получил протокол Google RCS, но сквозного шифрования почему-то нет

После обновления до iOS 18 Beta 2 пользователи iPhone на совместимых операторах, таких как AT&T, T-Mobile или Verizon, получили доступ к RCS.

После включения этой настройки пользователи Google Messages наконец видят галочки о доставке и прочтении сообщения, у обоих ОС нормально работают индикаторы набора текста и появился улучшенный обмен файлами.

Однако есть и заметные несоответствия, например, отсутствие сквозного шифрования (E2EE). Кроме того, некоторые настройки, например возможность ограничить сообщения только SMS/MMS, недоступны при переписке с iPhone.

Ожидается, что эти несоответствия будут устранены до полного запуска iOS 18 этой осенью.