Иран отменил запрет на WhatsApp и Google Play

Иран известен своей жесткой цензурой в Интернете, где заблокированы многие платформы, которые «обыденны» для большинства россиян.

Пока неясно, будут ли приняты дальнейшие меры по ослаблению контроля над интернетом в будущем, но интересно, что в сентябре прошлого года США призвали крупнейшие технологические компании «помочь преодолеть цензуру в странах с жесткими ограничениями», включая Иран.