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Опубликовано 26 декабря 2024, 09:00
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Иран отменил запрет на WhatsApp и Google Play

Пора переписываться
Иран снял запрет на WhatsApp и Google Play, сообщили во вторник государственные СМИ, что знаменует собой первый шаг к ослаблению некоторых строгих интернет-ограничений в стране. Решение было принято после совещания под руководством президента Масуда Пезешкиана. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Саттар Хашеми назвал это решение первым шагом к снятию ограничений в интернете.
Иран отменил запрет на WhatsApp и Google Play
© Ferra

Иран известен своей жесткой цензурой в Интернете, где заблокированы многие платформы, которые «обыденны» для большинства россиян.

Пока неясно, будут ли приняты дальнейшие меры по ослаблению контроля над интернетом в будущем, но интересно, что в сентябре прошлого года США призвали крупнейшие технологические компании «помочь преодолеть цензуру в странах с жесткими ограничениями», включая Иран.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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#мессенджер
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#Google Play Market