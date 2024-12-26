Иран отменил запрет на WhatsApp и Google Play

Опубликовано 26 декабря 2024, 09:001 мин.
Иран отменил запрет на WhatsApp и Google PlayПора переписываться
Иран снял запрет на WhatsApp и Google Play, сообщили во вторник государственные СМИ, что знаменует собой первый шаг к ослаблению некоторых строгих интернет-ограничений в стране. Решение было принято после совещания под руководством президента Масуда Пезешкиана. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Саттар Хашеми назвал это решение первым шагом к снятию ограничений в интернете.
Иран известен своей жесткой цензурой в Интернете, где заблокированы многие платформы, которые «обыденны» для большинства россиян.
Пока неясно, будут ли приняты дальнейшие меры по ослаблению контроля над интернетом в будущем, но интересно, что в сентябре прошлого года США призвали крупнейшие технологические компании «помочь преодолеть цензуру в странах с жесткими ограничениями», включая Иран.