Иран пригрозил ударами по дата-центрам проекта Stargate стоимостью 500 млрд долларов

В недавнем видео представитель военного командования Ирана заявил: если США атакуют гражданскую инфраструктуру Ирана, страна ответит ударами по американским энергетическим и технологическим объектам в регионе, пишут СМИ. На кадрах показан глобус, затем приближение к дата-центру Stargate в ОАЭ.

Stargate — совместный проект OpenAI, SoftBank и Oracle стоимостью 500 миллиардов долларов. В январе 2025 года они объявили о создании сети центров обработки данных для ИИ. И он очень важен для этих компаний, как вы могли понять по общей сумме вложенных средств.