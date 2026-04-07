Иран пригрозил ударами по дата-центрам проекта Stargate стоимостью 500 млрд долларов

Опубликовано 07 апреля 2026, 14:10
Иран пригрозил ударами по дата-центрам проекта Stargate стоимостью 500 млрд долларовНа Ближнем Востоке
Иран предупредил, что может нанести удары по дата-центрам особого проекта Stargate на Ближнем Востоке. Причина — авиаудары со стороны США и Израиля. До этого от ответных ударов уже пострадала Amazon и Oracle.
В недавнем видео представитель военного командования Ирана заявил: если США атакуют гражданскую инфраструктуру Ирана, страна ответит ударами по американским энергетическим и технологическим объектам в регионе, пишут СМИ. На кадрах показан глобус, затем приближение к дата-центру Stargate в ОАЭ.
Stargate — совместный проект OpenAI, SoftBank и Oracle стоимостью 500 миллиардов долларов. В январе 2025 года они объявили о создании сети центров обработки данных для ИИ. И он очень важен для этих компаний, как вы могли понять по общей сумме вложенных средств.