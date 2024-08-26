Иранская хакерская группа APT42 нацелилась на президентскую кампанию США

APT42 ранее уже атаковала иранских активистов и протестующих. Их методы включают в себя обширную социальную инженерию, например, выдачу себя за журналистов и аналитические центры ради доставки вредоносных электронных писем, которые компрометируют системы жертв. Группа известна своими атаками и на американских оборонных подрядчиков, включая такие заметные инциденты, как взлом работников атомной промышленности во время выхода США из JCPOA в 2018 году.

Последние сообщения подтверждают, что APT42 продолжает атаковать нынешних и бывших чиновников администрации Трампа, критически настроенных по отношению к Ирану.