Иранские хакеры атаковали американскую Stryker в ответ на ракетный удар по школе

Кибератака произошла в среду и вызвала временный глобальный сбой в работе компании. Хакеры заявили, что уничтожили около 50 терабайт данных. «Независимого» подтверждения этой информации пока нет. Также группа обвинила компанию в связях с Израилем и заявила, что их действия — часть «киберконфликта» на фоне продолжающейся войны.

Stryker подтвердила факт «киберинцидента» в официальном отчёте, поданном в U.S. Securities and Exchange Commission. В компании отметили, что признаков вирусов или программы-вымогателя не обнаружено, а последствия атаки всё ещё изучаются. Представители компании сообщили, что система уже восстановлена.