Иранские хакеры атаковали водные и энергетические системы в Америке

Опубликовано 24 июля 2026, 18:151 мин.
Иранские хакеры атаковали водные и энергетические системы в АмерикеЗаявили власти США
Американские власти предупредили о «хакерах, работающих при поддержке правительства Ирана». Они, мол, активно проникают в системы управления водоснабжением и энергетикой в Соединённых Штатах. Их цель якобы не просто кража данных, а нарушение работы оборудования.
© Ferra.ru
По данным ФБР, Агентства национальной безопасности, Минэнерго и Агентства по кибербезопасности США, злоумышленники атакуют программируемые контроллеры. Получив доступ, они изменяют показатели на экранах операторов или отключают защитные механизмы.
Власти подчёркивают, что уязвимыми могут оказаться практически любые промышленные системы, которые выходят в интернет.
Эти действия объясняют «ответом Ирана на текущий конфликт между ним, США и Израилем».