Иранские хакеры атаковали водные и энергетические системы в Америке

По данным ФБР, Агентства национальной безопасности, Минэнерго и Агентства по кибербезопасности США, злоумышленники атакуют программируемые контроллеры. Получив доступ, они изменяют показатели на экранах операторов или отключают защитные механизмы.

Власти подчёркивают, что уязвимыми могут оказаться практически любые промышленные системы, которые выходят в интернет.

Эти действия объясняют «ответом Ирана на текущий конфликт между ним, США и Израилем».