Иранские хакеры использовали ChatGPT, чтобы повлиять на выборы в США

Затронутые аккаунты, связанные с группой, известной как Storm-2035, использовались для создания фальшивых новостных статей и контента в социальных сетях. В этих сообщениях затрагивались такие темы, как президентские выборы в США. Команда использовала ChatGPT для создания вводящих в заблуждение заголовков и комментариев в социальных сетях, чтобы повлиять на общественное мнение.

В рамках кампании было создано пять фальшивых новостных сайтов, выдававших себя за «прогрессивные и консервативные» издания.

Бен Ниммо, главный исследователь OpenAI, подчеркнул необходимость бдительности, но отметил, что, хотя такие «операции влияния» существуют, их реальное влияние на общественное мнение пока неясно.