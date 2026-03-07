Иранские хакеры проникли в сети американского банка, аэропорта и оборонной компании

Под удар попали аэропорт, банк, компания-разработчик ПО и подрядчик военно-промышленного комплекса, который также работает в Израиле.

По данным экспертов, хакеры активизировались на фоне недавних ударов США и Израиля по Ирану.

Взломщики использовали новые вирусы, которые эксперты назвали Dindoor и Fakeset. Эти программы были подписаны поддельными цифровыми подписями на имена обычных людей, чтобы их труднее было обнаружить. В одном случае хакеры уже пытались похитить данные у израильского филиала атакованной софтверной компании.

Специалистам удалось заблокировать активность злоумышленников, но другие организации все еще могут быть уязвимы.