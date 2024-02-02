Ищете любовь? Сначала найдите свое предназначение, считают ученые

Исследователи создали профили знакомств, в которых были выделены различные категории «целей» — помощь другим, семья и любовь, финансовая безопасность и творчество. Эти профили были признаны более привлекательными, чем профили, в которых отсутствовала какая-либо цель. Кроме того, профили считались еще более привлекательными, если их цель совпадала с целью самого читателя.

Почему цель важна? «Целеустремленный профиль» говорит о том, что у вас есть цели и планы на будущее, что делает вас более «зрелым» в глазах людей. Схожие цели создают более глубокую связь и указывают на общие ценности, что приводит к более сильному «притяжению».

Цель играет важную роль, но это лишь один из факторов. Будьте собой, демонстрируйте свои ценности и позволяйте своему сердце вести вас, пишут исследователи.