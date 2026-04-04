Иск: ИИ Perplexity тайно передаёт содержимое чатов Google, даже в «инкогнито»

По данным иска, трекеры Meta Pixel*, Google Ads и Google Double Click собирают полные или частичные переписки. Причём вместе с личной информацией: электронной почтой и другими данными, по которым «можно установить конкретного человека».

Иск охватывает период с декабря 2022 по февраль 2026 года. В нём участвуют пользователи со всей Америки (кроме подписчиков Pro и Max, так как истец не пользовался этими тарифами).

В Perplexity заявляют, что не продают и не передают личные данные для таргетированной рекламы. Однако в иске говорится, что ссылки на политику конфиденциальности нет даже на главной странице, а сам «режим инкогнито» — просто обман.

Google в ответ заявил, что компании сами отвечают за то, как информируют пользователей о сборе данных.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена