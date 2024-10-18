По данным прокуратуры округа Колумбия, Кауэлл получил ID и шаблон от соучастников, которые он использовал для создания поддельного удостоверения личности для доступа к аккаунту SEC.

Так, Кауэлл с подельниками опубликовали твит с заявлением: «Сегодня SEC одобряет #Bitcoin ETFs для размещения на всех зарегистрированных национальных фондовых биржах». Эта дезинформация кратковременно подняла цену Bitcoin, прежде чем председатель SEC Гэри Генслер исправил информацию, после чего цена упала на 2000 долларов.

После взлома Кауэлл начал искать в Google «как я могу узнать наверняка, следит ли за мной ФБР».

Теперь он столкнется с обвинениями в сговоре с целью совершения кражи и незаконным доступом к устройствам, с предстоящим слушанием в окружном суде США по Северному округу Алабамы