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Опубликовано 18 октября 2024, 16:07
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Искавшего «как я могу узнать наверняка, следит ли за мной ФБР» арестовало ФБР

Из-за манипуляции ценой биткоина
Эрик Кауэлл-младший, 25-летний житель Алабамы, был арестован ФБР за взлом аккаунта Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в X (ранее Twitter) для публикации ложной информации о биткоине, что временно увеличило его цену на 1000 долларов. Не менее интересны его запросы в Google.
Искавшего «как я могу узнать наверняка, следит ли за мной ФБР» арестовало ФБР
© Ferra

По данным прокуратуры округа Колумбия, Кауэлл получил ID и шаблон от соучастников, которые он использовал для создания поддельного удостоверения личности для доступа к аккаунту SEC.

Так, Кауэлл с подельниками опубликовали твит с заявлением: «Сегодня SEC одобряет #Bitcoin ETFs для размещения на всех зарегистрированных национальных фондовых биржах». Эта дезинформация кратковременно подняла цену Bitcoin, прежде чем председатель SEC Гэри Генслер исправил информацию, после чего цена упала на 2000 долларов.

После взлома Кауэлл начал искать в Google «как я могу узнать наверняка, следит ли за мной ФБР».

Теперь он столкнется с обвинениями в сговоре с целью совершения кражи и незаконным доступом к устройствам, с предстоящим слушанием в окружном суде США по Северному округу Алабамы

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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