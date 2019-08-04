Искусственный интеллект научили подбирать партнёров для свидания

Сначала пользователь должен побеседовать с голосовым помощником AIMM. Рассказать ему, в каком доме хотелось бы жить, любит ли человек кошек, чем мог бы удивить потенциального партнёра и другое. Так алгоритм составляет профиль пользователя. Затем он подбирает ему человека, с которым стоит пойти на свидание.

Приложение просит обратную связь от пользователей. После свидания нужно рассказать, понравилось ли оно человеку, что он чувствовал. Партнёру необходимо поставить оценку, и если она окажется высокой, то можно назначить новое свидание.

Создатель приложения надеется, что оно сможет занять свою нишу на рынке онлайн-дейтинга, в котором правит балом Tinder.