ИИ может ускорить дипломатию, но только люди приносят эмпатию и интуицию, которые делают переговоры успешными. При разумном использовании ИИ способен помочь строить прочные мосты между странами, говорит Килбург.

Он подчеркивает, что чрезмерное доверие технологиям в чувствительных вопросах может «усилить напряженность» или упустить важные культурные детали. В своей книге Килбург рекомендует установить четкие границы использования ИИ, чтобы он дополнял, а не заменял человеческий опыт.

Автор также выделяет три ключевых направления: обучение дипломатов ИИ и этике, создание этических рамок применения технологий и международное сотрудничество.