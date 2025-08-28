Приложения
Использование ИИ укрепит связи между странами, но есть нюанс — эксперт

Если его использовать с умом
Искусственный интеллект (ИИ) уже меняет работу многих специалистов, но бывший дипломат предупреждает о рисках его использования в международных отношениях. Дональд Килбург, экс-сотрудник Госдепартамента США, отмечает, что ИИ помогает дипломатам быстрее обрабатывать документы и готовить ответы на рутинные запросы. Однако, по его словам, алгоритмы не способны «читать атмосферу», проявлять эмпатию или учитывать глубокие культурные нюансы. Всё это важно для успешных переговоров.
ИИ может ускорить дипломатию, но только люди приносят эмпатию и интуицию, которые делают переговоры успешными. При разумном использовании ИИ способен помочь строить прочные мосты между странами, говорит Килбург.

Он подчеркивает, что чрезмерное доверие технологиям в чувствительных вопросах может «усилить напряженность» или упустить важные культурные детали. В своей книге Килбург рекомендует установить четкие границы использования ИИ, чтобы он дополнял, а не заменял человеческий опыт.

Автор также выделяет три ключевых направления: обучение дипломатов ИИ и этике, создание этических рамок применения технологий и международное сотрудничество.