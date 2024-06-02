Использование соцсетей повлияло на качество и продолжительность сна

Опубликовано 02 июня 2024, 17:15
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Использование соцсетей повлияло на качество и продолжительность снаА также активность мозга у подростков
Новое исследование выявило значительную связь между продолжительностью сна, использованием социальных сетей и активностью мозга у подростков. Исследование, в котором приняли участие 6 516 подростков в возрасте 10−14 лет, проводившееся в рамках программы Adolescent Brain Cognitive Development Study, показывает, как эти факторы взаимодействуют, влияя на области мозга, отвечающие за «исполнительный контроль и обработку вознаграждений».
Результаты исследования показывают, что более короткая продолжительность сна коррелирует с более активным использованием социальных сетей, затрагивая области во фронтолимбических отделах мозга, таких как нижняя и средняя лобные извилины.
Нижняя лобная извилина, имеющая решающее значение для «тормозного контроля», и средняя лобная извилина, необходимая для «исполнительных функций», играют ключевую роль в том, как подростки используют соцсети и определяют приоритеты сна.
Это сложное взаимодействие показывает, что как вовлеченность в цифровые технологии, так и качество сна существенно влияют на активность мозга, что имеет очевидные последствия для развития мозга подростков, говорит Орсолия Кисс, научный сотрудник SRI International.