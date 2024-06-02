Использование соцсетей повлияло на качество и продолжительность сна

Результаты исследования показывают, что более короткая продолжительность сна коррелирует с более активным использованием социальных сетей, затрагивая области во фронтолимбических отделах мозга, таких как нижняя и средняя лобные извилины.

Нижняя лобная извилина, имеющая решающее значение для «тормозного контроля», и средняя лобная извилина, необходимая для «исполнительных функций», играют ключевую роль в том, как подростки используют соцсети и определяют приоритеты сна.

Это сложное взаимодействие показывает, что как вовлеченность в цифровые технологии, так и качество сна существенно влияют на активность мозга, что имеет очевидные последствия для развития мозга подростков, говорит Орсолия Кисс, научный сотрудник SRI International.