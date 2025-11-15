Опубликовано 15 ноября 2025, 23:151 мин.
Исправлен заметный признак использования ChatGPT — длинное тиреТот, что выше. Да
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что ChatGPT теперь может полностью избегать использования длинных тире, если пользователь попросит об этом. Ранее в Сети стал популярен способ идентификации текстов, написанных ИИ — длинное тире.
Альтман написал, что теперь ChatGPT «корректно выполняет настройку», если в запросе указать «не использовать длинные тире». Комментарии появились после того, как некоторые пользователи жаловались, мол, модель игнорировала подобные просьбы.
Однако у ChatGPT, как заметили в Сети, остаются и другие заметные «стилистические особенности», например склонность к шаблонным выражениям. Альтман не уточнил, планируются ли обновления, которые позволят убрать и их.