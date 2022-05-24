Исследование: Apple Pay и Google Pay заставляют людей тратить больше денег

Учёные взяли выборку из 21 457 взрослых американцев и проанализировали их покупательское поведение. Результаты показали, что 37% участников использовали мобильные платежи, а предпочтительный способ оплаты, по-видимому, повлиял на траты.

У участников, которые использовали мобильные платежи, вероятность потратить больше денег, чем обычно, была на 34% выше. В целом, такие люди имели более высокий балл по поведению, связанному с перерасходом средств. Они испытывали проблемы с управлением личными финансами, а также имели более плохую кредитную историю.

Учёные предположили, что этот эффект может быть связан с удобством оплаты, а также с тем, что траты становятся более неосязаемыми.