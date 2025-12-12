Исследование: богатые американцы чаще обращаются к ChatGPT, чем к другим ИИ

Опубликовано 12 декабря 2025, 19:301 мин.
Исследование: богатые американцы чаще обращаются к ChatGPT, чем к другим ИИ64% подростков в США пользуются ИИ-чатботами
Новое исследование Pew Research Center показало: 64% американских подростков в возрасте от 13 до 17 лет используют ИИ-чатботы, и около трети делают это ежедневно. Интересно, что у обеспеченных подростков предпочтения отличаются от остальных.
© OpenAI
Самым популярным стал ChatGPT — его используют 59% опрошенных. На втором месте — Google Gemini (23%). Наименее известным среди подростков оказался Claude от Anthropic — его используют лишь 3%.
По данным исследования, больше всего чатботами пользуются темнокожие и латиноамериканские подростки. Подростки из обеспеченных семей чаще выбирают ChatGPT, а дети из семей со средним и низким доходом — Character.AI.
Помимо ИИ, исследование Pew показало, что большинство подростков проводят в соцсетях несколько часов в день, а многие — почти постоянно. Наиболее популярны TikTok и YouTube.