Приложения
Опубликовано 22 июля 2026, 13:36
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Исследование: больше 35% новых сайтов сейчас создаёт ИИ

Назвали угрозой для «открытого интернета»
Согласно недавним отчётам, на которые ссылаются СМИ, больше 35% новых веб-страниц сейчас создаются ИИ. А более половины всего интернет-трафика генерируют не люди, а боты. Как отмечают эксперты, это создаёт серьёзную проблему для «привычной модели бесплатного интернета с рекламой».
Исследование: больше 35% новых сайтов сейчас создаёт ИИ

© Ferra.ru

Раньше, когда пользователь искал что-то в Google, он переходил по ссылкам на сайты, читал статьи и видел рекламу. Эта реклама приносила доход авторам и издателям. Теперь же Google часто сам даёт ответ прямо на странице поиска, в специальной сводке, подготовленной, правильно, ИИ. Так, исследования показывают, что 75% пользователей, попробовав такой «ИИ-режим» поиска, остаются в нём и не переходят на обычные сайты. Google в свою очередь уверяет, что их исследования дают другую картину.

Параллельно с этим, журналисты находят примеры, когда ИИ выдаёт совершенно неверные факты с «полной уверенностью». Например, он может придумать несуществующего политика. И когда пользователь указывает на ошибку, ИИ извиняется и даёт новый ответ, который… тоже может оказаться неточным.

Интернет может превратиться в «огромную базу знаний, которую читают только машины друг для друга», считают эксперты.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#сайт
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#критика
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#анализ
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