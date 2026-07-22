Исследование: больше 35% новых сайтов сейчас создаёт ИИ

Раньше, когда пользователь искал что-то в Google, он переходил по ссылкам на сайты, читал статьи и видел рекламу. Эта реклама приносила доход авторам и издателям. Теперь же Google часто сам даёт ответ прямо на странице поиска, в специальной сводке, подготовленной, правильно, ИИ. Так, исследования показывают, что 75% пользователей, попробовав такой «ИИ-режим» поиска, остаются в нём и не переходят на обычные сайты. Google в свою очередь уверяет, что их исследования дают другую картину.

Параллельно с этим, журналисты находят примеры, когда ИИ выдаёт совершенно неверные факты с «полной уверенностью». Например, он может придумать несуществующего политика. И когда пользователь указывает на ошибку, ИИ извиняется и даёт новый ответ, который… тоже может оказаться неточным.

Интернет может превратиться в «огромную базу знаний, которую читают только машины друг для друга», считают эксперты.