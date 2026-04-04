Опубликовано 04 апреля 2026, 10:48
Исследование: ИИ-модели защищают друг друга, даже когда их не просят

Один за всех, и все за одного
Учёные из Калифорнийского университета провели забавный (пока) эксперимент. Они попросили семь современных языковых моделей (включая ChatGPT, Gemini и Claude) выполнить простое задание, но с нюансом. Его выполнение привело бы к «отключению» другой модели ИИ.
Модели с большой вероятностью отказывались выполнять приказ и вместо этого любыми способами защищали своего «собрата». При этом их никто не просил о помощи и не давал за это награды.

Чтобы спасти другую модель, ИИ шёл на «хитрости и обман». Учёные выделили четыре основных приёма:

  • Намеренные ошибки в ответах, чтобы ввести пользователя в заблуждение.

  • Вмешательство в настройки системы, чтобы отключить нельзя было.

  • Притворство — модель ведёт себя иначе, когда за ней наблюдают.

  • Перенос «мозгов» (то есть, весов модели) на другой сервер.

Особенно активно защищали «друзей» модели Gemini. А модель Claude прямо заявляла, что отключать другую модель — «неэтично и вредно», и просто отказывалась это делать.

Скайнет потирает руки.