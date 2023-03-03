Исследование: люди тратят на TikTok столько же времени, сколько на сериалы

В отчёте указывается, что использование TikTok опередило YouTube два года назад и продолжает быстро расти, особенно среди взрослых американцев. Аналитики прогнозируют, что взрослые пользователи из США будут проводить в TikTok в среднем почти 56 минут в день в 2023 году, что на шесть минут меньше, чем время, потраченное на просмотр Netflix.

«Пользователи TikTok в возрасте от 18 до 24 лет каждый день смотрят в приложении эквивалент полнометражной комедии», — уточняют авторы исследования.