Исследование: люди тратят на TikTok столько же времени, сколько на сериалы

17:33, 03 марта 2023
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Исследование: люди тратят на TikTok столько же времени, сколько на сериалыПросматривают в приложении эквивалент полнометражной комедии
Согласно отчёту Insider Intelligence, время просмотра TikTok приближается к этому показателю для Netflix, крупнейшей платформы с сериалами и фильмами.
Фото: Unsplash
В отчёте указывается, что использование TikTok опередило YouTube два года назад и продолжает быстро расти, особенно среди взрослых американцев. Аналитики прогнозируют, что взрослые пользователи из США будут проводить в TikTok в среднем почти 56 минут в день в 2023 году, что на шесть минут меньше, чем время, потраченное на просмотр Netflix.
«Пользователи TikTok в возрасте от 18 до 24 лет каждый день смотрят в приложении эквивалент полнометражной комедии», — уточняют авторы исследования.