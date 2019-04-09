Ferra
Приложения
Сегодня 20:29

Исследование: никому больше не нужны новые функции в смартфонах

Люди устанавливают старые приложения и остаются довольны
Исследование провёл генеральный партнёр венчурного фонда Kleiner Perkins Caulfield & Byers Эрик Фенг (Eric Feng) на основе данных App Charts и аналитической компании App Appie. Он выяснил, что люди предпочитают скачивать старые проверенные приложения. Новые же приложения с новыми функциями им неинтересны.

Фенг утверждает, что пользователи чаще загружают приложения, которые существуют уже более пяти лет, чем те, которые появились менее двух лет назад. Это касается всех видов мобильных приложений, кроме игр.

В App Store, по информации Фенга, доступно для скачивания уже более 2 миллионов приложений, поэтому вероятность того, что новинка попадёт в «топ-30» и останется там, существенно снизилась.

В «топ-30» верхние строчки занимают приложения Facebook, Instagram и Twitter, а запущены они были в первые дни существования App Store. Фенг, однако, призывает молодых разработчиков не отчаиваться. Не факт, что приложение не найдёт свою аудиторию. А хорошо заработать можно и на маленькой целевой аудитории, если точно угадать её потребности.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...