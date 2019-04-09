Исследование: никому больше не нужны новые функции в смартфонах

Фенг утверждает, что пользователи чаще загружают приложения, которые существуют уже более пяти лет, чем те, которые появились менее двух лет назад. Это касается всех видов мобильных приложений, кроме игр.

В App Store, по информации Фенга, доступно для скачивания уже более 2 миллионов приложений, поэтому вероятность того, что новинка попадёт в «топ-30» и останется там, существенно снизилась.

В «топ-30» верхние строчки занимают приложения Facebook, Instagram и Twitter, а запущены они были в первые дни существования App Store. Фенг, однако, призывает молодых разработчиков не отчаиваться. Не факт, что приложение не найдёт свою аудиторию. А хорошо заработать можно и на маленькой целевой аудитории, если точно угадать её потребности.