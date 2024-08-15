Исследование показало, что 94% электронных таблиц в бизнесе содержат ошибки

Как сообщает Phys.org, эти ошибки могут привести к пагубным последствиям в различных отраслях, включая здравоохранение и ядерные операции. Исследование, проведенное под руководством профессора Пак-Лок Пуна, показало, что распространенность ошибок в электронных таблицах связана с ростом числа людей, создающих электронные таблицы без «формальной подготовки».

«Многие конечные пользователи не имеют надлежащего образования в области разработки программного обеспечения, что приводит к увеличению числа ошибок», — объясняет Пун. Исследовательская группа проанализировала 35,5 лет журнальных статей и 10,5 лет докладов на конференциях, посвященных качеству и методам работы с электронными таблицами. Ключевым выводом стало то, что текущие исследования преимущественно посвящены исправлению ошибок после создания электронных таблиц, а не начальным этапам планирования и проектирования.