Приложения
Опубликовано 15 августа 2024, 07:30
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Исследование показало, что 94% электронных таблиц в бизнесе содержат ошибки

Что подчеркивает “основные риски”
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Frontiers of Computer Science, раскрыло реальность: 94% электронных таблиц, используемых для принятия решений в бизнесе, содержат ошибки, что подчеркивает риски, которые могут привести к финансовым потерям и операционным проблемам, пишут эксперты.
Исследование показало, что 94% электронных таблиц в бизнесе содержат ошибки
© Ferra

Как сообщает Phys.org, эти ошибки могут привести к пагубным последствиям в различных отраслях, включая здравоохранение и ядерные операции. Исследование, проведенное под руководством профессора Пак-Лок Пуна, показало, что распространенность ошибок в электронных таблицах связана с ростом числа людей, создающих электронные таблицы без «формальной подготовки».

«Многие конечные пользователи не имеют надлежащего образования в области разработки программного обеспечения, что приводит к увеличению числа ошибок», — объясняет Пун. Исследовательская группа проанализировала 35,5 лет журнальных статей и 10,5 лет докладов на конференциях, посвященных качеству и методам работы с электронными таблицами. Ключевым выводом стало то, что текущие исследования преимущественно посвящены исправлению ошибок после создания электронных таблиц, а не начальным этапам планирования и проектирования.