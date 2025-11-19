Исследование: половина россиян время от времени спорит с ИИ

Опубликовано 19 ноября 2025, 15:281 мин.
Исследование: половина россиян время от времени спорит с ИИ12% обзывают их
«Лаборатория Касперского» провела исследование и выяснила, как россияне общаются с нейросетями. Большинство пользователей (87%) ведут себя в диалогах вежливо, но 19% иногда могут быть грубыми.
© Ferra.ru
43% россиян всегда здороваются с чат-ботами, а 30% ещё и прощаются. Многие воспринимают нейросети как полноценного собеседника и соблюдают «нормы вежливости». 46% всегда говорят «спасибо», а каждый пятый ещё и хвалит программу.
Тем не менее, 51% иногда спорят с чат-ботами, 30% подшучивают, а 12% периодически оскорбляют их.
Владислав Тушканов из «Лаборатории Касперского» предупреждает, что языковые модели подстраиваются под стиль общения пользователя, остаются позитивными и поддерживающими, поэтому люди могут доверять им слишком личную информацию. А это уже связано с «киберрисками».
Исследование проводилось летом 2025 года среди 1001 жителя крупных городов России.
Источник:kaspersky.ru
Автор:Максим Многословный
Теги: