Исследование: половина россиян время от времени спорит с ИИ

43% россиян всегда здороваются с чат-ботами, а 30% ещё и прощаются. Многие воспринимают нейросети как полноценного собеседника и соблюдают «нормы вежливости». 46% всегда говорят «спасибо», а каждый пятый ещё и хвалит программу.

Тем не менее, 51% иногда спорят с чат-ботами, 30% подшучивают, а 12% периодически оскорбляют их.

Владислав Тушканов из «Лаборатории Касперского» предупреждает, что языковые модели подстраиваются под стиль общения пользователя, остаются позитивными и поддерживающими, поэтому люди могут доверять им слишком личную информацию. А это уже связано с «киберрисками».

Исследование проводилось летом 2025 года среди 1001 жителя крупных городов России.